2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Hamburger SV, 1:5 (0:4)

Die 15.210 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Robert Glatzel brachte die Mannschaft von Trainer Tim Walter bereits in der fünften Minute in Front. In der 17. Minute verwandelte Sonny Kittel einen Elfmeter zum 2:0 für den Gast. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Joseph Enochs, der noch im ersten Durchgang Scott Kennedy für Lasse Günther brachte (22.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Miro Muheim, als er das 3:0 für Hamburg besorgte (30.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Kittel seine Chance und schoss das 4:0 (46.) für den Hamburger SV. Der dominante Vortrag des HSV im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Kaan Caliskaner erzielte in der 55. Minute den Ehrentreffer für den SSV Jahn Regensburg. Wenig später kamen Konrad Faber und Andreas Albers per Doppelwechsel für Benedikt Saller und Joshua Mees auf Seiten der Heimmannschaft ins Match (74.). Den Vorsprung von Hamburg ließ Filip Bilbija in der 81. Minute anwachsen. Joseph Enochs wollte den SSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Maximilian Thalhammer und Aygün Yildirim eingewechselt für Benedikt Gimber und Prince Osei Owusu neue Impulse setzen (84.). Mit Bakery Jatta und Jonas Meffert nahm Tim Walter in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von William Mikelbrencis und Javi Montero. Mit dem Ende der Spielzeit strich der Hamburger SV gegen Regensburg die volle Ausbeute ein.