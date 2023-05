2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Magdeburg, 1:0 (1:0)

Für Magdeburg gab es in der Auswärtspartie gegen Darmstadt nichts zu holen. Der 1. FC Magdeburg verlor mit 0:1. Hundertprozentig überzeugen konnte der SV Darmstadt 98 dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Phillip Tietz verantwortlich (36.). Die Elf von Torsten Lieberknecht nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mit einem Wechsel – Tatsuya Ito kam für Leon Bell Bell – startete Magdeburg in Durchgang zwei. Kurz vor dem Ende des Spiels nahmen die Gäste noch einen Doppelwechsel vor, sodass Kai Brünker und Cristiano Piccini für Mo El Hankouri und Daniel Elfadli weiterspielten (85.). Mit Tietz und Fabian Schnellhardt nahm Torsten Lieberknecht in der 88. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Keanan Bennetts und Thomas Isherwood. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Darmstadt bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.