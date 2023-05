2. Liga: SV Sandhausen – Hamburger SV, 0:1 (0:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 15.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Jean-Luc Dompé war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Laszlo Benes musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Anssi Suhonen weiter. Mit der knappen Führung von Hamburg pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. In der 60. Minute stellte Gerhard Kleppinger um und schickte in einem Doppelwechsel Matej Pulkrab und Bashkim Ajdini für Franck Evina und Dennis Diekmeier auf den Rasen. Gerhard Kleppinger wollte die Sandhäuser zu einem Ruck bewegen und so sollten Kemal Ademi und Arne Sicker eingewechselt für Christian Kinsombi und Merveille Papela neue Impulse setzen (82.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.