2. Liga: SV Sandhausen – Hamburger SV (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag spielen die Sandhäuser zum Saisonabschluss gegen den HSV. Sandhausen musste sich im vorigen Spiel dem 1. FC Heidenheim 1846 mit 0:1 beugen. Hamburg gewann das letzte Spiel gegen SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 und liegt mit 63 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel hatte der Hamburger SV die Nase vorn und verbuchte einen 4:2-Sieg.

Ins Straucheln könnte die Defensive von Sandhausen geraten. Die Offensive von Hamburg trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. Eine lasche Gangart konnte man dem SV Sandhausen in der bisherigen Saison nicht attestieren. 85 Gelbe Karten belegen, dass die Sandhäuser nicht gerade zimperlich zur Tat schritten. Mit 19 Siegen war der Hamburger SV genauso häufig erfolgreich, wie Sandhausen in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.