Als Magath den HSV auf Europas Fußball-Thron schoss

Horst Hrubesch platzte fast vor Selbstbewusstsein, der Kapitän des Hamburger SV kannte in der legendären „Nacht von Athen“ keine Zweifel.

„Die waren richtig begeistert, als ich die Treppe hoch bin - in meinem HSV-Trainingsanzug“, erzählt Hrubesch dem SID mit einem Schmunzeln.

„Gegen eine Übermannschaft“

Es ist der 25. Mai 1983, insgesamt 73.500 Zuschauer fiebern auf den Rängen dem Finale des Europapokals der Landesmeister entgegen. Der Deutsche Meister von Ernst Happel mit Felix Magath, Manfred „Manni“ Kaltz, Uli Stein, Hrubesch und all den anderen Klubikonen fordert als klarer Außenseiter das Starensemble von Giovanni Trapattoni heraus.

Dino Zoff, Paolo Rossi, Michel Platini - ein Name ist bei den Italienern größer als der andere. „Man hatte sich darauf vorbereitet, gegen eine Übermannschaft zu spielen“, erinnerte sich Magath im Gespräch mit dem NDR .

2. Bundesliga: Diese Keeper ragten am 33. Spieltag heraus

HSV-Coach Walter erwartet hartes Spiel in Sandhausen

Mit einem 1:0-Sieg durch den frühen Treffer von Magath erleben die „Rothosen“ aber ihre Sternstunde - es ist bis heute, dem 40. Jubiläum des Titel-Coups, der größte Triumph in der ruhmreichen Klubhistorie. 1980 noch hatten die Hamburger das Europacup-Finale gegen Nottingham Forest verloren.

Der HSV war dran

1983 war der HSV dran. Endlich. „Das ist ein Weg über zwei Jahre. Und wenn du so einen langen Weg gehst, macht es keinen Sinn, das Endspiel zu verlieren“, sagte Hrubesch. Kurz vor dem Aufstiegs-Showdown in der 2. Bundesliga werden beim einst so großen Traditionsklub die Erinnerungen wieder wach.