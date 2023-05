Eintracht Braunschweig: Ex-Profi Kessel neuer Sportdirektor

Der 35-Jährige wird an der Seite von Sportgeschäftsführer Peter Vollmann und Sportkoordinator Dennis Kruppke künftig den sportlichen Bereich bei den Blau-Gelben mitgestalten.

„Er wird an der Seite von Peter Vollmann in den nächsten eineinhalb Jahren wichtige Erfahrungen sammeln und in alle relevanten Themen eingearbeitet. Es ist wichtig, dass wir uns bereits jetzt strategisch für die Zukunft aufstellen“, sagte Eintrachts Aufsichtsratsvorsitzender Jens-Uwe Freitag.