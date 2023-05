Darmstadt-Boss Fritsch: „Sind kein One-Hit-Wonder mehr“

Präsident Rüdiger Fritsch rechnet Darmstadt 98 nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch gute Chancen auf den Klassenerhalt aus. „Wir sind kein One-Hit-Wonder mehr, das sieht man an unseren Zweitliga-Platzierungen in den vergangenen Jahren“, sagte der 61-Jährige im Interview mit der Sport Bild: „Wir nehmen uns natürlich vor, dass wir uns in der ersten Liga halten.“