"Das sprengt alle Grenzen": Heidenheim feiert Aufsteiger

Der 1. FC Heidenheim und das Städtchen auf der württembergischen Ostalb haben am Pfingstmontag ihre Bundesliga-Aufsteiger gefeiert. "Das sprengt alle Grenzen, die wir uns hätten vorstellen können", rief Erfolgscoach Frank Schmidt bei der Party in der Voith-Arena auf dem Schlossberg mehreren Tausend begeisterten Fans zu. Unter ihm an der Tribüne hing ein Banner mit der Aufschrift: "Leb' deinen Traum!"