„Helm-Peter“ vor Relegation: „Dann ist hier die Hölle los“

Erst der vermeintliche Aufstieg des Hamburger SV, dann die große Ernüchterung - doch trotz der Enttäuschung des vergangenen Wochenendes bleibt Kult-Fan „Helm-Peter“ vor der Relegation optimistisch. „Ich bin guten Mutes“, sagte der HSV-Anhänger mit dem markanten Fahrradhelm dem SID vor dem Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) beim Bundesligisten VfB Stuttgart: „Wenn sie ein gutes Ergebnis aus Stuttgart mitbringen, dann ist hier am Montag die Hölle los.“

In den zwei Duellen gegen die Schwaben würde sich der langjährige Anhänger der Mannschaft von Trainer Tim Walter auch über Unterstützung von ganz oben freuen. "Vielleicht macht der Fußballgott mal was für uns", so "Helm-Peter": "Ich hoffe das." 2018 stieg der HSV aus der Bundesliga ab, die Rückkehr gelang bislang nicht. Im vergangenen Jahr war man in der Relegation an Hertha BSC gescheitert.