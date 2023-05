Platzsturm! Darmstadt zurück in der Bundesliga

Jubel ohne Grenzen! Platzsturm! Der SV Darmstadt 98 ist der erste Aufsteiger in die Bundesliga!

Mit einem knappen 1:0-Sieg machten die Lilien gegen den FC Magdeburg am 33. Spieltag der 2. Bundesliga den Aufstieg ins Oberhaus perfekt.

Tietz köpft Darmstadt zum Aufstieg

Für Darmstadt fing es gut an gegen Magdeburg. In der 13. Minute kamen die Lilien zur ersten Riesenchance. Mittelstürmer Phillip Tietz war schon an Torwart Tim Boss vorbei, musste den Ball nur noch einschieben. Doch FCM-Verteidiger Daniel Heber kratzte den Ball noch von der Linie.