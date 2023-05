Vor Fernduell mit HSV: Heidenheim will "Matchball" nutzen

Trainer Frank Schmidt sprüht vor dem Aufstiegsfernduell seines FC Heidenheim in der 2. Liga gegen den Hamburger SV vor Optimismus. „Unser Vorteil ist: Wir müssen einfach nur so weitermachen. Dann werden wir das passende Ergebnis einfahren. Das habe ich meiner Mannschaft auch so gesagt“, sagte der 49-Jährige im Interview der Hamburger Morgenpost: „Wenn wir am Ende wirklich vor dem HSV aufsteigen würden, wäre das schon mehr als eine Überraschung. Wir haben am Sonntag den ersten richtigen Matchball und den wollen wir auch nutzen.“