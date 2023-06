2. Liga: Kiel holt Rosenboom aus Bremen

Der 21-Jährige kommt von Werder Bremen und erhält einen Vertrag bis 2026, das teilten die Kieler am Donnerstag mit. Rosenboom sei „auf mehreren Positionen und in verschiedenen Systemen einsetzbar“, sagte Uwe Stöver, Holsteins Geschäftsführer Sport.

Rosenboom lief in der vergangenen Saison für Bremens U23 in der Regionalliga Nord auf. Seit 2018 absolvierte er zudem Spiele in der U16, U17 und U20 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).