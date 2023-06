Arslan von Kiel nach Magdeburg

Über die Transfermodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Arslan (29) war in der vergangenen Saison von Kiel an Dynamo Dresden ausgeliehen gewesen, in der 3. Liga absolvierte er 36 Partien - und wurde mit 25 Toren Torschützenkönig. „Nach meiner schweren Verletzung war die Leihe nach Dresden genau richtig und hat mich noch einmal einen Schritt weitergebracht“, sagte Arslan.