Dardai bemängelt Fitness von Ngankam

Stürmer Jessic Ngankam ist nach Ansicht seines Vereinstrainers Pal Dardai „nicht fit“. Das habe Dardai auch Antonio Di Salvo mitgeteilt, dem Trainer der U21-Nationalmannschaft. Mit dieser spielt der 22-Jährige derzeit in Georgien bei der Europameisterschaft.

"Dass er an der Fitness arbeiten muss, ist klar", sagte Di Salvo am Dienstag auf einer Pressekonferenz und fügte an: "Ihm fehlen Spielminuten und die kann man nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz ist er gesund und fit."