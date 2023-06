Hertha holt Torhüter Gersbeck zurück in die Heimat

Torhüter Marius Gersbeck kehrt in seine Heimat zurück und läuft in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC auf.

Die Berliner gaben den Transfer am Dienstag bekannt. Gersbeck kommt vom Karlsruher SC zurück in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige wurde in Berlin geboren und durchlief sämtliche Jugendstationen bei der Hertha.