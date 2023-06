Nächste Verstärkung für Schalke 04 - Seguin kommt von Union Berlin

Der 28-Jährige unterschrieb bis 2026. Für den Sohn des ehemaligen DDR-Auswahlspielers Wolfgang Seguin müssen die Knappen eine Ablöse in nicht bekannter Höhe überweisen.

Schon für seine erste Neuverpflichtung zur kommenden Saison musste Schalke in die Kasse greifen: Für Ron Schallenberg überwies der Revierklub angeblich zwei Millionen Euro an seinen neuen Ligarivalen SC Paderborn.

Seguin gehörte in Berlin nicht zum Stammpersonal der Eisernen. Bei seinen 20 Erstliga-Einsätzen in der abgelaufenen Saison kam der frühere Junioren-Nationalspieler nur viermal in der Anfangsformation zum Zuge.