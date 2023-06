Schalke: Hechelmann wird zum Sportdirektor befördert

Der Sportdirektor-Posten auf Schalke war seit Oktober vakant, nachdem Rouven Schröder den Klub verlassen hatte. Hechelmanns Ziel ist klar - die Rückkehr in die Bundesliga. „Ich gehe meine neue Rolle mit einem klaren inhaltlichen Plan, einem Zweiklang an: Kurzfristig wollen wir den Aufstieg in die Bundesliga angehen, an den notwendigen Entscheidungen arbeiten wir bereits seit einigen Monaten und setzen diese nun um“, sagte er.