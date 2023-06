Schalke 04 mit Stürmer-Transfer: Lasme kommt von Arminia Bielefeld

Bundesliga -Absteiger Schalke 04 baut weiter seinen Kader für die 2. Liga auf. Die Königsblauen gaben am Samstag die Verpflichtung von Bryan Lasme bekannt, der Stürmer kommt ablösefrei von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Die Arminia verpflichtete dafür Merveille Biankadi vom 1. FC Heidenheim, der zuletzt schon in der 3. Liga stürmte und dort an 1860 München ausgeliehen war.

„Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz“, sagte der 28-Jährige Lasme zu seinem Wechsel. Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann freute sich auf „noch mehr Variabilität im Offensivspiel“, die der Neuzugang mitbringe.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Dort absolvierte er 23 Spiele in der Bundesliga (zwei Tore), in der abgelaufenen Zweitligasaison traf er in 32 Spielen sieben Mal.