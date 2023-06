"Tradition getreten": Brinkmann rechnet mit Ex-Manager ab

Angesichts des drohenden Absturzes des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld in die 3. Liga erhebt Vereins-Ikone Ansgar Brinkmann schwere Vorwürfe. Vor dem Relegations-Rückspiel der Ostwestfalen am Dienstag (20.45 Uhr/SAT.1 und Sky) gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (Hinspiel: 0:4) macht der Ex-Profi im Interview mit dem Onlineportal ran.de besonders den im vergangenen März zurückgetretenen Sportgeschäftsführer Samir Arabi und die Kontrollgremien für den Niedergang des Klubs verantwortlich.

Der 53-Jährige monierte allerdings auch nachdrücklich die mangelnde Kontrolle durch die zuständigen Vereinsorgane. "Die da oben im Aufsichtsrat haben sich das zwölf Jahre lang angeguckt und alles abgenickt. Sie hatten zu wenig sportliche Kompetenz, um Dinge zu hinterfragen, zu forcieren und zu verbessern. Aber das ist Arminia Bielefeld, das ist öffentliches Interesse seit über 100 Jahren, da kann man eben nicht machen, was man will. Aber das hat scheinbar der ein oder andere nicht so verstanden", schimpfte Brinkmann.