2. Bundesliga: Niederlage in Düsseldorf! Hertha-Fehlstart beim Neuanfang

Für die Gastgeber erzielte Daniel Ginczek in einer zunächst ereignislosen Partie den goldenen Treffer des Tages (51.). Weil die Rheinländer schon in der Rückrunde der vergangenen Saison zu den besten Teams der Liga zählten, gehört die eingespielte Truppe von Daniel Thioune zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten.

„Es war ein schwieriges Spiel“, stellte Ginczek am SPORT1 -Mikrofon fest und fügte hinzu: „Klar war es ein guter Start, aber es ist auch längst noch nicht alles perfekt. Hertha hatte uns auch gut analysiert und war im Umschaltspiel brutal gefährlich.“

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Am Ende war es aber eine gute Lehrstunde für uns. Jetzt wissen wir, was uns in der 2. Liga erwartet“, meinte Dardai nach dem Schlusspfiff.