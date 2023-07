2. Liga: Eintracht Braunschweig – Holstein Kiel, 0:1 (0:0)

Holstein Kiel errang am ersten Spieltag einen 1:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Bei den Störche kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marvin Schulz für Patrick Erras in die Partie. Hasan Kuruçay von Braunschweig wurde in der 51. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Wenig später kamen Kaan Caliskaner und Marvin Rittmüller per Doppelwechsel für Johan Gómez und Keita Endo auf Seiten des Heimteams ins Match (70.). Hólmbert Friðjónsson, der von der Bank für Jonas Sterner kam, sollte für neue Impulse bei Kiel sorgen (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Friðjónsson den entscheidenden Führungstreffer für die Gäste erzielte (92.). Die 0:1-Heimniederlage von Eintracht Braunschweig war Realität, als Referee Arne Aarnink die Partie letztendlich abpfiff.