2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg, 2:0 (1:0)

Nach nur 30 Minuten verließ Iván Márquez vom Club das Feld, Florian Hübner kam in die Partie. Ehe es in die Kabinen ging, markierte John-Patrick Strauß das 1:0 für die Hansa (42.). Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Mit einem Wechsel – Nils Fröling kam für Christian Kinsombi – startete Rostock in Durchgang zwei. Fröling versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für FC Hansa Rostock (47.). Wenig später kamen Jens Castrop und Can Uzun per Doppelwechsel für Johannes Geis und Lukas Schleimer auf Seiten von Nürnberg ins Match (51.). In den 90 Minuten war die Hansa im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1. FC Nürnberg und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.