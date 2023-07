2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC, 1:0 (0:0)

Nach nur 29 Minuten verließ Marten Winkler von der Hertha das Feld, Pal Dárdai kam in die Partie. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Fortuna ging durch Daniel Ginczek in der 51. Minute in Führung. In der 69. Minute stellten die Gastgeber personell um: Per Doppelwechsel kamen Yannik Engelhardt und Vincent Vermeij auf den Platz und ersetzten Emmanuel Iyoha und Ginczek. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Christian Dingert feierte Düsseldorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Hertha BSC.