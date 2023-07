2. Bundesliga: Terodde warnt Schalke vor Saisonstart

2. Bundesliga: Schalker eröffnet Saison beim Hamburger SV

„Das ist eine wahnsinnig coole Begegnung zum Start. Ich freue mich auf ein volles Volksparkstadion, in dem es mächtig knistern wird. In diesem Spiel wird sich nicht die Meisterschaft entscheiden, aber jeder will natürlich bestmöglich in die Saison starten und seine Ambitionen untermauern“, sagte der Rekordtorschütze der 2. Liga.