Hertha holt Ex-Unioner Leistner

Hertha BSC hat für die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga Innenverteidiger Toni Leistner verpflichtet. Die Berliner teilten am Freitagabend mit, dass der 32-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben habe. Leistner, der unter anderem für Herthas Lokalrivalen Union Berlin, den 1. FC Köln und den Hamburger SV gespielt hat, war zuletzt bei VV St. Truiden in Belgien aktiv. Dort war sein Vertrag am 30. Juni ausgelaufen.