Hertha-Topverdiener Piatek wechselt zu Basaksehir

Die Berliner haben Topverdiener Krzysztof Piatek an den türkischen Erstligisten Basaksehir FK abgegeben, wo der Stürmer bis 2026 unterschreibt. Medienberichten zufolge wechselt er ohne sofortige Ablöse, die Hertha erhält aber künftig erfolgsabhängige Boni.

Gute Gespräche mit Erzrivalen: Tousart zu Union?

Währenddessen verdichten sich die Zeichen, dass auch Ex-Kapitän Lucas Tousart die Alte Dame verlässt - und das zu Erzrivale Union Berlin! Der 26-Jährige befindet sich laut kicker und Bild in guten Gesprächen mit den Eisernen, die sich auch mit Hertha weitgehend einig sein sollen.

Tousart war im Januar 2020 von Olympique Lyon für 25 Millionen Euro in die Hauptstadt gewechselt, nun soll Union nicht mehr als sieben Millionen für den Franzosen hinlegen müssen, berichtet der kicker .

Fehleinkauf Piatek: Hertha macht schwere Verluste

Auch Piatek kostete die Hertha satte 24 Millionen Euro, der Pole war im gleichen Transferfenster wie Tousart von der AC Mailand an die Spree gekommen und bestritt 58 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte. Er wurde an Florenz und Salernitana verliehen, nun steht der endgültige Abschied fest.