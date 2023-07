Mattuschka glaubt nicht an direkten Hertha-Wiederaufstieg

Torsten Mattuschka, Vereinsikone des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, hält einen direkten Wiederaufstieg des Stadtrivalen Hertha BSC kaum für möglich. „Ich glaube, nicht, dass sie es in der ersten Saison schaffen. Es ist wichtig, es in den nächsten zwei, drei Jahren zu schaffen und wieder eine Einheit mit den Fans zu werden“, sagte Mattuschka bei einem Sky-Talk in Düsseldorf.