Nach Fast-Aufstieg: HSV für Platzsturm bestraft

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag mitteilte, wurden die Hanseaten zu einer Geldstrafe in Höhe von 26.200 Euro verurteilt.

HSV-Anhänger waren nach Spielende in Sandhausen im Glauben an den Bundesliga-Aufstieg aufs Spielfeld gestürmt und hatten dort wie bereits während der Partie zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Auch Kaiserslautern-Spiel zieht Strafe nach sich

Zu diesem Zeitpunkt waren die Hamburger virtuell ins Oberhaus zurückgekehrt, allerdings drehte der 1. FC Heidenheim seine Partie in Regensburg in der Nachspielzeit und stieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga auf.