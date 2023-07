Reis vor Zweitliga-Auftakt: Aufstieg "kein Selbstläufer"

Vor dem Zweitliga-Auftakt beim Hamburger SV hat Trainer Thomas Reis von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg als unverblümtes Saisonziel ausgegeben, ist sich der Schwere der Aufgabe jedoch bewusst. „Wir wissen, es wird kein Selbstläufer“, sagte der 49-Jährige vor dem Kracher am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Hansestadt: „Es wird verdammt schwer.“

Gleichzeitig wollte Reis aber noch nicht höchste Erwartungen schüren: "Die ganzen Rädchen werden am ersten Spieltag noch nicht funktionieren." Wichtig sei für ihn, "dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die das umsetzt, was Schalke 04 auch letztes Jahr ausgezeichnet hat. Die absoluten Willen hat, bedingungslos in die Zweikämpfe geht, gute Mentalität zeigt und sich in Normalfällen nicht unterkriegen lässt".