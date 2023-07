Rostock trennt sich von Verhoek

"Mit John geht zweifelsohne ein großer Sympathieträger und einer der Hansa-Aufstiegshelden, der auch maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt im ersten Zweitliga-Jahr hatte. Auch wenn es in der vergangenen Saison für ihn nicht so lief, wie er und wir es uns vorgestellt und erhofft hatten, sind und bleiben seine Verdienste um den Verein unbestritten", sagte Rostocks Sportdirektor Kristian Walter.

Verhoek erzielte in 126 Pflichtspielen für die Rostocker 42 Tore. In der vergangenen Saison kam der Angreifer in 28 Ligapartien jedoch nur zu zwei Toren und spielt in den Planungen von Trainer Alois Schwartz offenbar keine Rolle mehr.