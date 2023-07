Fußball-Zweitligist Hansa Rostock muss mehrere Wochen auf Verteidiger Oliver Hüsing verzichten. Der 30-Jährige zog sich in einem Testspiel einen Muskelbündelriss zu und wird den Saisonstart verpassen, wie der Klub am Montag mitteilte. Hüsing war in diesem Sommer von Arminia Bielefeld an die Ostsee gewechselt. Die Rostocker starten am 30. Juli gegen den 1. FC Nürnberg in die neue Zweitliga-Saison.