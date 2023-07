2. Bundesliga: Hiobsbotschaften für Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss vorerst auf Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Flügelspieler Marten Winkler verzichten. Der Niederländer Zeefuik zog sich beim Liga-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf (0:1) am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, Winkler erlitt bei seinem Zweitliga-Debüt eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk.

Beide fallen bis auf Weiteres aus, wie die Berliner am Montag mitteilten. Winkler war im Sommer nach einer Leihe zu Waldhof Mannheim in die Hauptstadt zurückgekehrt, auch Zeefuik war zuletzt an Hellas Verona ausgeliehen.