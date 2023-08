2. Bundesliga: HSV gegen Hertha BSC! Diese Topspiele gibt es LIVE im Free-TV auf SPORT1

Nach dem nächsten Rückschlag für Hertha BSC kommt es am 3. Spieltag zu einem Kracher: Die Hauptstädter müssen beim Hamburger SV antreten. Das Livespiel startet um 20.30 Uhr, der Countdown auf SPORT1 beginnt schon um 19.30 Uhr . Und es geht spannend weiter, denn am 4. Spieltag folgt die Partie Hannover - HSV.

Die Live-Spiele der 2. Bundesliga im Free-TV auf SPORT1 im Überblick:

So präsentiert SPORT1 das Livespiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2023/24 überträgt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live .

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr in „Bundesliga Pur - 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur - 1. & 2. Bundesliga“ ab 8.30 Uhr.