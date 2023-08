2. Bundesliga: Drei Platzverweise! Nürnberg gewinnt wildes Spiel

Ivan Prtajin (55.) traf zum 1:0 für die Hessen, Jan Gyamerah (68.) zeichnete für den Ausgleich des FCN verantwortlich. Tim Handwerker (76., Handelfmeter nach Videobeweis) sicherte dem Club vor 26.547 Zuschauerinnen und Zuschauern drei Zähler. Der SVWW kassierte am vierten Spieltag die erste Saisonniederlage.

Schon in der elften Minuten musste der Club mit zehn Mann auskommen. Abwehrspieler Ahmet Gürleyen sah nach einer Notbremse gegen Prtajin die Rote Karte. Gürleyen hatte seinen Gegenspieler durch Trikotzupfen zu Fall gebracht. In der 40. Minute war allerdings aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Wehens Hyunju Lee wegen Foulspiels wieder zahlenmäßiger Gleichstand hergestellt. Gäste-Spieler Martin Angha sah in der 85. Minute ebenfalls Gelb-Rot.

In der 27. Minute hatte Wiesbadens Abwehrspieler Angha per Kopf die Latte des Club-Tores getroffen. In der 48. Minute traf Nürnbergs Benjamin Goller mit einem abgefälschten Freistoß die Latte des Gästegehäuses.

Karlsruher SC beendet Durststrecke

Einen Platzverweise sahen auch die Zuschauer in Karlsruhe. Der Karlsruher SC überwand dabei seine kleine Durststrecke. Die Badener bezwangen Eintracht Braunschweig im Heimspiel verdient mit 2:0 (1:0) und feierten nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder einen Erfolg. Die Niedersachsen rutschen ihrerseits durch die dritte Niederlage im vierten Spiel auf den Relegationsplatz ab.

Leon Jensen (25.) stellte vor 23.500 Zuschauern nach Pokal-Aus und Niederlage in Wiesbaden vor der Pause die Weichen, Fabian Schleusener (67.) legte in der zweiten Halbzeit nach. Da spielte Braunschweig nach einer Roten Karte für Jannis Nikolaou (37.) längst bereits in Unterzahl.

Nach den jüngsten Rückschlägen startete der KSC extrem forsch. Schleusener zielte erst knapp am langen Eck vorbei (6.), ehe Paul Nebel freistehend am Ball vorbeitrat (8.). Als die Partie zunehmend verflachte, vollendete Jensen eine flache Flanke des starken Sebastian Jung. In der Folge investierte Braunschweig offensiv mehr, schwächte sich dann aber mit einer Notbremse von Kapitän Nikolaou gegen Marvin Wanitzek.

Das vermeintliche 2:0 von Robin Bormuth (39.) nach einer Ecke wurde wegen Handspiels ebenso nach Videobeweis zurückgenommen wie ein Handelfmeter (59.). Doch der KSC spielte konzentriert weiter, Schleusener vollendete nach Pass von Lars Stindl per Beinschuss.

St. Paulis Flaute geht weiter

Im dritten Sonntagsspiel trennten sich der FC St. Pauli und der 1. FC Magdeburg 0:0. Für die Hamburger war es das dritte torlose Remis in Serie.

Magdeburg bleibt ebenso wie die Gastgeber ungeschlagen und schnuppern als Vierter an den Aufstiegsrängen.

