2. Bundesliga heute: 1. FC Kaiserslautern gegen SV 07 Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es am heutigen Abend um die Wende: Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt und einer Serie von acht sieglosen Spielen in Folge wollen die Roten Teufel endlich wieder punkten. Der Gegner der Pfälzer ist der SV 07 Elversberg, mit dem sie erstmals im Profifußball aufeinandertreffen. Die Saarländer haben jedoch gute Aussichten, denn sie gewannen alle sechs Duelle gegen den FCK II in der Regionalliga Südwest in den letzten drei Jahren.

Die Ausgangssituation für den 1. FC Kaiserslautern ist schwierig: Die Pfälzer kassierten in den vergangenen acht Zweitligaspielen fünf Niederlagen und stehen aktuell am Tabellenende. Darüber hinaus hat der FCK die letzten vier Heimspiele verloren und das letzte Mal gegen einen Aufsteiger Mitte März 2018 gewonnen. Auch personell gibt es Einschränkungen, da zwei Spieler aufgrund von Platzverweisen gesperrt sind.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.