2. Bundesliga heute: Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen von Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. Die Eintracht hat das Ziel, ihre Serie von sechs Niederlagen gegen die „Königsblauen“ endlich zu beenden. Der letzte Erfolg von Braunschweig datiert aus dem Jahr 1989, als sie Schalke mit 5:1 besiegen konnten. Doch mit Simon Terodde hat der FC Schalke 04 einen Stürmer in seinen Reihen, der sich in bestechender Form befindet. Er hat in den ersten beiden Spielen der Saison jeweils getroffen.

Eintracht Braunschweig steht nach zwei Spielen auf Rang 16 und muss heute unbedingt punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Letztes Jahr begannen sie mit vier Niederlagen hintereinander, das wollen sie dieses Jahr mit Sicherheit vermeiden. Schalke ist nach einer Niederlage im ersten Spiel gegen den HSV zurückgekehrt und konnte gegen Kaiserslautern einen souveränen 3:0-Sieg einfahren.

Während die Eintracht in den ersten beiden Spielen wenig gefährlich vor dem gegnerischen Tor agierte, konnten die Schalker schon viele Tore erzielen. Die Abwehrarbeit der Knappen gilt es aber in den Griff zu bekommen, denn sie kassierten auch die meisten gegnerischen Torschüsse in den bisherigen Spielen. Beide Mannschaften haben also noch Luft nach oben und es bleibt abzuwarten, wer heute die Oberhand im direkten Duell behalten wird.

Insgesamt wird es ein spannendes Spiel auf dem Platz sein, in dem auch in der Verteidigung die Strapazen auf einander prallen. Schalke möchte seine Form vom letzten Spiel gegen Kaiserslautern wiederholen und die Serie ihrer Siege gegen die Eintracht auf vier Spiele ausbauen. Auf der anderen Seite hofft Braunschweig auf eine Leistungssteigerung und den ersten Sieg gegen Schalke seit 32 Jahren.

Wird Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

