2. Bundesliga heute: FC Hansa Rostock gegen Hannover 96 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der FC Hansa Rostock auf Hannover 96. Beide Teams lieferten in den ersten beiden Spielen der Saison unterschiedliche Ergebnisse ab. Die Rostocker besiegten den Karlsruher SC zuhause und holten auswärts bei der SV Elversberg ein Remis, während Hannover 96 zweimal unentschieden spielte und jeweils zwei Elfmeter benötigte, um zu punkten.

Die Spieler von Hannover 96 werden sich jedoch nicht so leicht geschlagen geben, denn sie müssen endlich punkten und ihre Niederlagenserie stoppen. Zumindest konnte die Mannschaft seit dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2019 zum ersten Mal nach zwei Spieltagen ungeschlagen bleiben. Cedric Teuchert, der bereits drei Tore erzielte und in seinen letzten fünf Zweitligaeinsätzen sechs Tore schoss, wird entscheidend in der Offensive sein. Außerdem wird er von Linton Maina unterstützt, der seine Fähigkeiten in den beiden ersten Spielen unter Beweis stellte und das Spiel ebenfalls aktiv gestalten kann. Die ersten beiden Spiele der Saison von Hannover 96 endeten unentschieden. Vielleicht können die Niedersachsen in Rostock ihren ersten Saisonsieg einfahren und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen.