2. Bundesliga heute: FC Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am 26. August 2023 treffen der FC Hansa Rostock und der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen unterschiedliche Leistungen gezeigt. Während der FC Hansa Rostock am vergangenen Spieltag gegen Hannover 96 seine erste Niederlage in der laufenden Saison hinnehmen musste, holte der VfL Osnabrück aus den ersten drei Spielen lediglich einen Punkt.

Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften spricht für den VfL Osnabrück, der in den letzten acht Spielen immer mindestens ein Tor in der zweiten Halbzeit erzielt hat. Der FC Hansa Rostock konnte in der Vergangenheit lediglich fünf von 21 Pflichtspielen gegen den VfL Osnabrück gewinnen. Allerdings blieben die Rostocker in den letzten vier Duellen ungeschlagen. John Verhoek, der von 2019 bis 2023 für Hansa Rostock spielte, erzielte in dieser Zeit 36 Tore und wird nun für den VfL Osnabrück auflaufen.

In den letzten sechs Spielen beider Mannschaften hat mindestens eine Mannschaft immer ein Tor erzielt. Der VfL Osnabrück hat in den letzten vier Spielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Die Rostocker haben in den letzten fünf Heimspielen gegen den VfL Osnabrück nur einmal gewonnen. Der VfL Osnabrück hat in dieser Saison bereits sieben Gegentore kassiert und stellt somit die geteilt schwächste Defensive der Liga.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem der FC Hansa Rostock versuchen wird, seine Heimstärke zu nutzen und den VfL Osnabrück zu besiegen. Der VfL Osnabrück hingegen wird alles daran setzen, seine Serie von sieben ungeschlagenen Auswärtsspielen fortzusetzen und endlich den ersten Sieg in der laufenden Saison zu holen.

Wird FC Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird HRO gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück im Liveticker

Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

