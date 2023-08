2. Bundesliga heute: FC St. Pauli gegen 1. FC Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Sonntag trifft der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Magdeburg. Die Kiezkicker haben in diesem Kalenderjahr bereits 46 Punkte geholt und sind somit das erfolgreichste Team der Liga. Auch in den ersten drei Spielen der Saison blieb St. Pauli ungeschlagen und musste erst ein Gegentor hinnehmen. Mit dieser starken Leistung wollen sie auch gegen Magdeburg punkten und ihre Serie fortsetzen.

Der FC Magdeburg hat in sieben Pflichtspielen gegen den FC St. Pauli nur einmal ein Unentschieden erreichen können. Auch Trainer Christian Titz konnte in seinen vier Duellen mit den Kiezkickern noch keinen Sieg verbuchen. Dennoch hat Magdeburg in dieser Saison einen starken Start hingelegt und steht mit sieben Punkten aus drei Spielen auf dem zweiten Platz der Tabelle. Besonders Luca Schuler konnte mit seinen drei Toren in drei Spielen überzeugen und will auch gegen St. Pauli treffen.

Beide Mannschaften haben bisher noch kein Spiel in dieser Saison verloren und sind die einzigen Teams, die noch nicht in Rückstand geraten sind. Magdeburg hat dabei bereits 171 Minuten in Führung gelegen, länger als jedes andere Team. Der FC St. Pauli und der 1. FC Magdeburg haben zudem den gleichen Expected-Goals-Wert, jedoch hat Magdeburg diesen Wert bereits um 2,3 Tore übertroffen, während St. Pauli ihn um 2,7 Tore unterboten hat. Es bleibt also spannend, wer in diesem Spiel die Oberhand behalten wird.

Wird FC St. Pauli gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

