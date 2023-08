2. Bundesliga heute: FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Samstag treffen im Millerntor-Stadion der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Die beiden Teams haben in der Vergangenheit schon des Öfteren spannende Matches abgeliefert. Auf Seiten der Gastgeber wird man sich insbesondere auf die Torausbeute konzentrieren müssen - letzte Saison blieb der FC St. Pauli in beiden Spielen gegen Düsseldorf ohne eigenen Treffer. Doch das soll sich nun ändern. Die Kiezkicker waren zum Saisonauftakt in Kaiserslautern erfolgreich und haben somit einen gelungenen Start hingelegt.

Auch Fortuna Düsseldorf kann auf einen erfolgreichen Saisonauftakt zurückblicken und möchte diese Serie nun gegen St. Pauli fortsetzen. In den letzten Jahren hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune immer wieder gezeigt, dass sie auswärts punkten kann - zuletzt holte man vier Punkte aus den letzten beiden Auswärtsspielen. Besonders der Auftritt von Daniel Ginczek wird mit Spannung erwartet, der in der Vergangenheit bereits für beide Kontrahenten auf dem Platz gestanden hat und im Moment eine tolle Form aufweist.

Doch nicht nur die Offensive, auch die Defensive spielt eine wichtige Rolle. St. Pauli hat letzte Saison in Heimspielen die beste Defensive der Liga gestellt - beeindruckende neunmal blieben die Kiezkicker zu Hause ohne Gegentor. Doch auch Düsseldorf hat sich in den letzten Spielen auswärts deutlich verbessert und blieb zuletzt sogar zwei Spiele in Folge ohne Gegentor. Es bleibt also abzuwarten, wer das Spiel für sich entscheiden wird. Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Match freuen.

Wird FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

