2. Bundesliga heute: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn 07 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13 Uhr trifft Fortuna Düsseldorf im heimischen Stadion auf den SC Paderborn 07. Die letzten Statistiken der beiden Mannschaften versprechen eine spannende und torreiche Partie. In den letzten sechs Auswärtsspielen des SCP fielen mindestens drei Tore. Außerdem trafen beide Mannschaften in sechs aufeinanderfolgenden Begegnungen jeweils ins Tor. Fortuna Düsseldorf ist zudem seit saisonübergreifend zehn Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen.

Allerdings haben die Düsseldorfer in 16 Zweitliga-Spielen gegen den SC Paderborn nur vier Siege errungen. In den ersten fünf Heimpartien gegen den SCP holte die Fortuna sogar nur einen Sieg, aber in den letzten beiden Heimspielen konnten sie zweimal gewinnen. Ob der Trend fortgesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Max Kruse vom SC Paderborn zeigte am letzten Spieltag eine starke Leistung und legte seinen Mitspielern sieben Schüsse auf - nun fehlt er aber verletzt. Zudem legte er nach 447 Tagen erstmal wieder einen Assist auf. Auch Fortunas Felix Klaus war am zweiten Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison mit sieben Schüssen der Spieler mit den meisten Abschlüssen im Spiel gegen St. Pauli. Fans dürfen sich auf eine torreiche Partie mit vielen Abschlüssen freuen.

Insgesamt verspricht das Match zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn 07 Spannung und Emotionalität. Beide Mannschaften werden alles geben, um wichtige Punkte zu sammeln.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1-Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

