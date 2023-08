2. Bundesliga heute: Hamburger SV gegen Hertha BSC LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstagabend um 20:30 Uhr empfängt der Hamburger SV Hertha BSC im Volksparkstadion. Die Bilanz spricht für die Berliner, die gegen keinen anderen Verein mehr Profifußballspiele gewonnen haben als gegen den Hamburger SV (insgesamt 34 Siege). Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in den Relegationsspielen zur Bundesliga der Saison 2021/22 aufeinander, wo sich Hertha BSC durchsetzen konnte.

Hamburgs Laszlo Benes hat in den letzten drei Spielen für seinen neuen Verein getroffen und ist mit fünf Torbeteiligungen aktuell der Topscorer der noch jungen Zweitliga-Saison. Zudem besitzt Hamburgs Robert Glatzel eine beeindruckende Bilanz: Kein anderer aktueller Zweitligaspieler kommt seit Beginn der Vorsaison an seine 26 Torbeteiligungen (22 Tore und 4 Assists) heran. Für Hertha BSC wird Fabian Reese jedoch ein ernstzunehmender Gegner sein, der in diesem Zeitraum 11 Torbeteiligungen auswärts für Holstein Kiel erzielte (5 Tore, 6 Assists – nur Hannovers Cedric Teuchert mehr mit 12).

Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel: Der Hamburger SV ist seit elf Zweitliga-Heimspielen unbesiegt und hat in den letzten 6 Heimspielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt. Hertha BSC hingegen startete erst zum zweiten Mal in der Geschichte der 2. Liga mit zwei Niederlagen in eine Saison, was die Aussichten nicht verbessert. Trotzdem erwartet uns ein spannendes Spiel, denn in acht der letzten zehn Spiele der beiden Mannschaften wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt.

Wird Hamburger SV gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1-Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----