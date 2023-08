2. Bundesliga heute: Hannover 96 gegen Hamburger SV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend trifft Hannover 96 auf den Hamburger SV. Die beiden Mannschaften haben in den letzten Jahren eine intensive Rivalität entwickelt, die sich in zahlreichen packenden Duellen auf dem Platz widerspiegelt. Hannover 96 hat in diesem Jahrtausend wettbewerbsübergreifend gegen keinen anderen Verein so viele Heimsiege wie gegen den Hamburger SV (10). Letzte Saison gab es zu Hause jedoch eine bittere 1:2-Niederlage gegen den HSV. Hannovers Trainer Stefan Leitl hat keines seiner sieben Zweitliga-Duelle gegen den Hamburger SV gewonnen und blieb in vier dieser sieben Spiele torlos. Es wird spannend zu sehen sein, ob Hannover 96 dieses Mal den Heimvorteil nutzen kann und den HSV besiegt.

Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass sie in Topform sind. Der Hamburger SV hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, indem er in den ersten drei Saisonspielen zehn Tore erzielt hat. László Bénes und Robert Glatzel sind mit je sechs direkten Torbeteiligungen die Topscorer dieser Zweitligasaison. Hannover 96 hat in den letzten 13 Spielen mindestens drei Tore erzielt und bewahrte in diesem Jahr nur einmal eine Weiße Weste. Cedric Teuchert ist mit vier Toren nach drei Spieltagen erst der zweite Hannoveraner in der 2. Liga, der diese Marke erreicht hat. Es wird interessant sein zu sehen, ob er seine Torausbeute gegen den HSV fortsetzen kann.

Die Fans können sich auf ein torreiches Spiel freuen, da in den letzten sechs Spielen von Hamburger SV mindestens drei Tore gefallen sind und in den letzten sechs Heimspielen von Hannover 96 mindestens drei Tore gefallen sind. Beide Mannschaften haben in den letzten acht Spielen zumindest einen Treffer erzielt. Es wird auch darauf ankommen, wer in der ersten Halbzeit das erste Tor erzielt, da in den letzten zwölf Spielen von Hamburger SV und in den letzten 13 Spielen von Hannover 96 mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit gefallen ist. Es wird ein packendes Spiel erwartet, bei dem beide Mannschaften alles geben werden, um die drei Punkte zu holen.

Wird Hannover 96 gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----