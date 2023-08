2. Bundesliga heute: Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft Hertha BSC in der 2. Bundesliga auf SpVgg Greuther Fürth. Die Berliner haben in den letzten vier Begegnungen gegen Fürth immer die erste Karte im Spiel erhalten. Trotzdem konnte Hertha vier der sieben Pflichtspielduelle gegen das Kleeblatt für sich entscheiden. Die letzten Aufeinandertreffen fanden in der Saison 2010/11 statt, als Hertha beide Spiele mit 2:0 gewann. Vor heimischer Kulisse sind die Berliner sogar noch ungeschlagen gegen Fürth.

Hertha-Coach Pál Dárdai gewann als Trainer im Profifußball bisher nur ein Duell gegen Greuther Fürth mit Hertha BSC in der Bundesliga-Saison 2021/22. Wenn Richter für Hertha BSC trifft, haben sie zuletzt zwei Mal gewonnen. Fürth hingegen verlor keins der letzten acht Duelle gegen Bundesliga-Absteiger und hat somit die längste aktuelle Serie unter allen aktuellen Zweitliga-Mannschaften. Hertha BSC hingegen verlor erstmals die ersten drei Saisonspiele in der 2. Liga und ist somit der erste Absteiger in der 2. Liga, der nach drei Partien noch punkt- und torlos ist.

Hertha BSC blieb zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge torlos und hat somit die Chance, einen Vereins-Negativrekord in der 2. Liga einzustellen, wenn sie heute erneut ohne Torerfolg bleiben. Greuther Fürth hingegen hat in der laufenden Zweitliga-Spielzeit die beste Großchancenverwertung aller Mannschaften und konnte von sechs Großchancen fünf verwandeln. Hertha BSC hingegen erarbeitete sich erst drei Großchancen und vergab alle drei. In der Bundesliga-Saison 2021/22 erzielte Greuther Fürth drei Tore gegen Hertha BSC, alle drei erzielte Fürths Kapitän Branimir Hrgota.

Es bleibt abzuwarten, ob Hertha BSC heute endlich den ersten Sieg in der laufenden Saison einfahren kann und somit den Negativrekord verhindert. Greuther Fürth hingegen wird versuchen, ihre Serie gegen Bundesliga-Absteiger fortzusetzen und ihre gute Großchancenverwertung auszunutzen. Es verspricht ein spannendes Match zu werden.

Wird Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker

Das Spiel kann im Liveticker verfolgt werden.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

