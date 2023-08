2. Bundesliga heute: Hertha BSC gegen SV Wehen Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitagabend um 18:30 Uhr empfängt Hertha BSC zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs den SV Wehen Wiesbaden im Olympiastadion Berlin. Beide Mannschaften können aufgrund der Statistik in einem torreichen Spiel hoffen, denn in den letzten elf Auswärtsspielen von Wiesbaden haben immer beide Mannschaften mindestens einen Treffer erzielt. Hertha BSC scheint in den letzten Jahren eine Vorliebe für Aufsteiger zu haben und konnte in den letzten acht Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger allesamt als Sieger vom Platz gehen. Wenn sie auch gegen den SV Wehen Wiesbaden gewinnen, hätte Hertha den Rekord von neun Siegen in Folge gegen Aufsteiger eingestellt.

In der vergangenen Saison in Österreich konnte Hertha-Neuzugang Haris Tabakovic 16 Tore für Austria Wien erzielen und ist somit in der laufenden Saison ein heißer Anwärter für den Titel des Torschützenkönigs. Im Vergleich zu den Top 10 der europäischen Ligen konnten in derselben Zeit nur Kylian Mbappé für PSG und Gift Orban für KAA Gent, ebenfalls je 16 Tore, erzielen. Allerdings hat Hertha BSC in den letzten 13 Spielen immer mindestens einen Gegentreffer erhalten, was Wiesbaden beflügeln könnte.

Hertha BSC hat seit April 2011 saisonübergreifend keines der letzten 18 Heimspiele in der 2. Liga verloren und geht somit als Favorit in die Partie. Der SV Wehen Wiesbaden jedoch präsentiert sich als Auswärtsmannschaft sehr torgefährlich. In der letzten Drittliga-Saison konnte keine andere Mannschaft mehr Tore in der Fremde erzielen als die Hessen. Es wird ein spannendes Spiel erwartet, bei dem Hertha BSC unbedingt auf einen Sieg aus sein wird, um nach der Niederlage am ersten Spieltag zurück in die Spur zu finden.

Wird Hertha BSC gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

