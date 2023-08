2. Bundesliga heute: Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag kommt es in der zweiten Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Magdeburg. Die Störche aus Kiel erwischten einen Traumstart in die neue Spielzeit und konnten beide Auftaktspiele gewinnen. In dieser Saison gelangen ihnen bereits zwei Siege. Allerdings zeigten sich auch die Gäste aus Magdeburg in guter Form und starteten mit einem Sieg und einem Unentschieden in die diesjährige Zweitligasaison.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in der vergangenen Spielzeit aufeinander, als der 1. FC Magdeburg erstmals gegen Holstein Kiel in der zweiten Liga gewinnen konnte. In beiden Spielen traf Luca Schuler und konnte damit seine Bilanz auf zwei Tore in dieser Saison erhöhen - seine insgesamt dritte Zweitligasaison. Holstein Kiel hingegen konnte einen Startrekord mit drei Siegen in Folge nicht ganz erreichen und verlor nach zwei Siegen in Folge wieder gegen Magdeburg.

Holstein Kiel legte in den ersten beiden Spielen dieser Spielzeit eine solide Defensive an den Tag und ließ nur sehr wenige Schüsse der gegnerischen Mannschaft zu. Das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg verspricht also eine spannende Partie mit ebenbürtigen Gegnern und begeisterten Fans zu werden.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

