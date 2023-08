2. Bundesliga heute: Holstein Kiel gegen SpVgg Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Samstag treffen die Mannschaften Holstein Kiel und SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Die letzten fünf Spiele dieser Teams waren stets torreich, mit insgesamt 17 Toren, was einem Schnitt von 3,4 Toren pro Spiel entspricht. Beide Mannschaften trafen in jedem dieser Spiele und Holstein Kiel konnte nur ein einziges Mal in den letzten fünf Partien gegen SpVgg Greuther Fürth gewinnen. Die Kiezkicker starteten jedoch mit einem Sieg beim 1-0 in Eintracht Braunschweig in die neue Saison und hoffen auf eine Fortsetzung des Erfolgs in dieser Begegnung.

SpVgg Greuther Fürth hingegen feierte am ersten Spieltag gegen den SC Paderborn einen deutlichen 5-0-Sieg und ging damit zum ersten Mal seit Dezember 2020 als Tabellenführer in einen Zweitliga-Spieltag. Doch in den letzten drei Spielen als Tabellenführer verlor das Team jeweils. Die Franken werden daher darauf bedacht sein, im Spiel gegen Holstein Kiel die Tabellenführung zu behalten. Armindo Sieb wird dabei für die Fürther eine wichtige Rolle spielen, da er beim letzten Spiel an zwei Toren direkt beteiligt war.

In den letzten sechs Heimspielen von Holstein Kiel fielen zudem immer mindestens drei Tore. Greuther Fürth hingegen hatte in der letzten Saison auswärts große Schwierigkeiten und konnte lediglich zwei Auswärtssiege einfahren. Es bleibt also abzuwarten, ob die Fürther ihre Auswärtsschwäche überwinden und in Kiel punkten können. Die Fans sind gespannt auf die Begegnung und hoffen auf ein spannendes Spiel mit vielen Toren.

