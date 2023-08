2. Bundesliga heute: Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC Eintracht Braunschweig im Wildparkstadion. Der KSC hat in der Vergangenheit bereits zwölf Heimsiege gegen die Eintracht gefeiert, was nur gegen den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV öfter der Fall war. Allerdings blieb Braunschweig in den letzten fünf Pflichtspielen beim KSC ungeschlagen, was ein neuer Rekord ist. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen.