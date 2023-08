2. Bundesliga heute: Karlsruher SC gegen Hamburger SV LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag trifft der Karlsruher SC auf den Hamburger SV. Die letzten neun Matches des HSV waren geprägt von mindestens einem Tor in der ersten Halbzeit. Doch auf Seiten der Badener dürfte man sich an das erfolgreiche Spiel vom letzten März gegen die Hanseaten erinnern, als der KSC eine 10-Spiele-sieglose Serie gegen den HSV beendete. Sollte das Team von Christian Eichner erneut punkten, wäre es das zweite Mal in Folge, dass sie die Zweitliga-Saison mit zwei Siegen starten würden.

In den vergangenen vier Spielen zwischen dem KSC als Heimmannschaft und dem HSV fielen bereits in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore, was eine spannende erste Halbzeit erwarten lässt. Zudem kann sich Laszlo Benes vom HSV durchaus ins Rampenlicht katapultieren, nachdem er das Match gegen Schalke durch drei Torbeteiligungen geprägt hat, und mit sieben Torschussvorlagen am ersten Spieltag die Nummer eins in dieser Statistik ist.

Der Karlsruher SC hingegen punktet seit sieben Heimspielen in Folge und ist damit seit längerer Zeit auf einer Erfolgswelle. Dennoch ist der HSV durch seine zahlreichen Abschlüsse und Großchancen am ersten Spieltag in der Lage, die Abwehr des KSC ins Wanken zu bringen. Es wird sich zeigen, wer am Ende die Nase vorne hat, wenn die beiden Teams im Wildparkstadion aufeinandertreffen.

Wird Karlsruher SC gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KSC gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

