2. Bundesliga heute: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend treffen in der 2. Bundesliga der SC Paderborn 07 und der 1. FC Kaiserslautern aufeinander. Die Gastgeber konnten in der Vergangenheit nur selten gegen den FCK gewinnen, doch in der vergangenen Saison gelang es ihnen, beide Spiele für sich zu entscheiden. Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster hat gegen Paderborn eine schlechte Bilanz und verlor fünf von sechs Zweitliga-Spielen als Trainer gegen den SCP. Eine Serie, die er sonst nur gegen Bochum aufweist.

Die Gastgeber haben in den letzten fünf Heimspielen gegen Kaiserslautern nur einmal gewonnen. Insgesamt gelangen dem SC Paderborn in 14 Zweitligaspielen gegen den FCK nur vier Tore, was den geringsten Toreschnitt aller Teams in der 2. Liga bei mindestens zehn Duellen gegen einen Gegner bedeutet. Wenn Florent Muslija für den SCP trifft, haben sie zuletzt dreimal gewonnen.

Der 1. FC Kaiserslautern ist saisonübergreifend seit neun Auswärtspartien in der 2. Liga sieglos und kassierte in den letzten sieben Zweitliga-Partien immer mindestens zwei Gegentreffer. Der SC Paderborn wartet seit neun Spielen auf eine Weiße Weste. Beide Teams kassierten in den ersten drei Spieltagen der laufenden Saison bereits sieben Gegentore, was den geteilten Negativrekord in der 2. Liga bedeutet. Es wird also spannend zu sehen sein, wer sich in diesem Duell durchsetzen wird.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----